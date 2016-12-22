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Бывший генсек ООН стал председателем комиссии по этике МОК
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Бывший генсек ООН стал председателем комиссии по этике МОК
Общество, 20:07
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Бывший генсек ООН стал председателем комиссии по этике МОК

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято на 131-й сессии МОК, которая состоялась в Лиме. «Для меня большая честь и привилегия работать председателем комиссии по этике МОК. Я беру на себя эту серьезную ответственность», — заявил Пан Ги Мун.

«Я полагаю, что этика необходима для успешной работы любой организации, вот почему я делал все, чтобы повышать культуру и этику в ООН», — отметил Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что будет активно работать совместно с членами комиссии МОК по этике.

Пан Ги Мун будет занимать этот пост до 2021 года. Он был единственным кандидатом на пост председателя комиссии по этике МОК. За его кандидатуру были отданы 73 голоса, четверо выступили против, еще пять человек воздержались.

Пан Ги Мун занимал пост генсека ООН с января 2007 года по декабрь 2016 года.

Теги: ООН , МОК , Пан Ги Мун , Комиссия по этике
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