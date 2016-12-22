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​Ливийская национальная армия попросила снять эмбарго на поставки оружия
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​Ливийская национальная армия попросила снять эмбарго на поставки оружия
Политика, 19:13
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​Ливийская национальная армия попросила снять эмбарго на поставки оружия

​Ливийская национальная армия (ЛНА) освободила от террористов почти весь юг страны и западный Триполи, сообщил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Москве. Его слова передает корреспондент РБК. Сейчас, по словам аль-Мисмари, десять регионов Ливии живут «нормальной жизнью».

Численность ЛНА, по словам аль-Мисмари, составляет 63 тыс. человек. Они имеют значительный боевой опыт, однако ЛНА не хватает оружия. «Мы надеемся, что Россия проявит свою позицию вместе с дружественными Ливии странами в Совете безопасности ООН в вопросе снятия запрета на поставки оружия ливийским вооруженным силам», — заявил аль-Мисмари. По словам генерала, сейчас армия воюет купленным еще у СССР оружием и тем, что захватывает у противника. Он сообщил, что Москва готова поставлять оружие ливийской армии, но только при условии снятия запрета ООН.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году сложилось двоевластие. На востоке страны в Тобруке заседает избранный народом парламент, который действует независимо от власти в Триполи (столицы страны) и сотрудничает с Ливийской национальной армией, которую возглавляет маршал Халифа Хафтар. В Триполи правит правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН и ЕС, которое возглавляет Фаиз Саррадж.

Аль-Мисмари в ходе визита в Москву 13 сентября встретился со спрецпредставителем президента по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Одновременно с ним в России находится представитель правительства Триполи — вице-премьер Ахмед Майтыг.

Аль-Мисмари сообщил, что о визите Майтыга ему не известно и встречаться он с ним не намерен.

Примирить враждующие стороны в июле попытался президент Франции Эмманюэль Макрон. При его посредничестве Хафтар и Сарадж заявили о перемирии и готовности к политическому примирению. Однако после этой встречи, по словам аль-Мисмари, контакты между двумя ливийскими лидерами прекратились.

Теги: Ливия , Оружие , Халифа Хафтар
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