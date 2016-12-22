Путин поздравил Медведева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра России Дмитрия Медведева с днем рождения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент поздравил председателя правительства», — заявил Песков, не уточнив детали поздравления. Сегодня, 14 сентября, Медведеву исполнилось 52 года. Ранее на сайте правительства России появилось сообщение о поступавших Медведеву поздравлениях от глав государств и правительств зарубежных стран.

В частности, свои поздравления направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Отмечается, что в ходе телефонных разговоров политики затронули актуальные вопросы по двусторонним отношениям, а также предстоящие контакты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.