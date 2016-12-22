Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев

К концу 2022 года для перевозок в Москве будет закуплено 600 новых трамваев, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «Мосгортранса» Евгений Михайлов. По его словам, в настоящее время город уже подписал с производителем контракт на поставку 300 трамваев, а еще 300 должны быть закуплены в 2020–2022 годах.

После завершения закупок Москва, по словам Михайлова, получит самый большой и самый современный в мире парк трамваев в мире. «Поэтому все разговоры о смерти трамвая, мягко говоря, преувеличены», — сказал глава «Мосгортранса», отметив, что новые трамваи будут оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и системами рекуперации электроэнергии.

Двери в новых трамваях будут открываться при нажатии желающим войти или выйти пассажиром. При этом входить в них можно будет через любую из шести дверей, так как турникетов устанавливать в новых трамваях не планируется.

«Категорически не хотим, чтобы вход был только в одну дверь, потому что важно, чтобы люди входили и выходили. Сразу скажу, что это несет определенные проблемы, связанные с оплатой проезда. Ну, это значит, что на таких системах, там, где у нас уходят турникеты, там просто будет больше контролеров, вот для того чтобы системы работали», — пояснил Михайлов.