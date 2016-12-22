Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,36 EUR Нал. 69,10 68,45 USD Бирж. 57,51 +0,01 EUR Бирж. 68,72 +0,18 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2043,58 -0,42% РТС 1119,41 -0,56% Brent 55,51 +0,42% DJIA 22203,48 +0,20% Nasdaq 6429,08 -0,48% FTSE 7215,96 -1,09%
Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев
Лента новостей
Сливочное масло «Вкуснотеево» победило на выставке World Food Moscow 2017 13:18, Пресс-релизы Порошенко назвал себя «президентом мира» 13:12, Политика Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы 13:06, Общество Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев 13:03, Общество Глава ФСИН попросил уволить обвиняемого в растрате заместителя 12:58, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 12:48, Партнерский материал Скончался торгпред России в Нидерландах 12:46, Общество От Березовского до Эрдогана: кто и за что извинялся перед Путиным 12:40, Политика В США самолет American Eagle Airlines столкнулся с буксиром в аэропорту 12:39, Общество Шанцев стал кандидатом на отставку в рамках ротации губернаторов 12:37, Политика Полиция сочла взрыв в лондонском метро терактом 12:35, Общество В ДНР назвали «очень важной» гумпомощь со стороны России 12:34, Экономика Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро 12:21, Общество В Нижнем Новгороде погрузочный кран упал на дорогу 12:17, Общество Посольство России в Лондоне прокомментировало взрыв в метро 12:04, Общество Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида 11:59, Общество В Британии умер самый старый кот в мире 11:59, Общество Володин предложил сократить заседания Госдумы по пятницам 11:57, Общество В ЛНР не посчитали трагедией отказ от «гуманитарной поддержки» Донбасса 11:49, Политика Самые яркие девушки мотор-шоу во Франкфурте 11:47, Авто  Порошенко предложил создать «группу друзей деоккупации Крыма» 11:44, Политика Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг 11:43, Политика В ЕС предложили отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком» 11:32, Бизнес Не угасание, а перезагрузка: 5 проектов для тех, кому за пятьдесят 11:30, Партнерский материал Сколько стоит визитница принцессы Дианы 11:28, Стиль Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж 11:27, Фотогалерея 
Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев
Общество, 13:03
0
Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев

К концу 2022 года для перевозок в Москве будет закуплено 600 новых трамваев, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «Мосгортранса» Евгений Михайлов. По его словам, в настоящее время город уже подписал с производителем контракт на поставку 300 трамваев, а еще 300 должны быть закуплены в 2020–2022 годах.

После завершения закупок Москва, по словам Михайлова, получит самый большой и самый современный в мире парк трамваев в мире. «Поэтому все разговоры о смерти трамвая, мягко говоря, преувеличены», — сказал глава «Мосгортранса», отметив, что новые трамваи будут оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и системами рекуперации электроэнергии.

Двери в новых трамваях будут открываться при нажатии желающим войти или выйти пассажиром. При этом входить в них можно будет через любую из шести дверей, так как турникетов устанавливать в новых трамваях не планируется.

«Категорически не хотим, чтобы вход был только в одну дверь, потому что важно, чтобы люди входили и выходили. Сразу скажу, что это несет определенные проблемы, связанные с оплатой проезда. Ну, это значит, что на таких системах, там, где у нас уходят турникеты, там просто будет больше контролеров, вот для того чтобы системы работали», — пояснил Михайлов.

Теги: Москва , трамвай , «Мосгортранс»
Главное
Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса Политика
Материалы по теме
Власти Москвы переделают столичный монорельс в трамвайные пути Общество
Строительство скоростного трамвая в Новой Москве начнется после 2020 года Политика
В центре Москвы прошел парад ретро-трамваев. Фоторепортаж Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку