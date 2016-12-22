Песков не исключил приезда Путина на военные учения «Запад-2017»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности приезда российского лидера Владимира Путина на военные учения «Запад-2017». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений», — сказал Песков. Он также назвал провокацией «волну нагнетания страстей» вокруг учений. «Вряд ли какие-то упреки приемлемы [в отношении недостаточного уровня открытости учений]», — отметил Песков.

Минобороны России всегда сохраняет в ходе учений максимально возможный уровень транспарентности. «Мы считаем абсолютно провокационной волну нагнетания страстей вокруг этих учений» — заявил Песков. По его словам, проведение подобных учений является «обычной практикой» для любой страны мира. Он подчеркнул, что учения «Запад-2017» проходят в строгом соответствии с международным правом.

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» стартовали 14 сентября и пройдут до 20 сентября.

В них принимают участие 12,7 тыс. военных, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около десяти кораблей. Учения проходят на шести полигонах в России и Белоруссии.

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В ходе учений российские и белорусские военные улучшат совместную работу штабов, проверят выполнение новых уставных документов. Также будут отработаны приемы планирования военных действий и управления войсками в ходе предполагаемого военного конфликта.

В Минобороны России отметили, что данные учения носят «сугубо оборонительный характер» и не представляют угрозы для других стран. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловски 12 сентября сообщил, что «нужно выдержать эту неделю [учений]», и выразил надежду на то, что со стороны России не будет «никакой эскалации». Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что считает учения «Запад-2017» «демонстрацией силы» России. По ее словам, в учениях принимают участие более 100 тыс. военных.