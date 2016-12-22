Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская

Родика Змихновская (в центре) (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская) скончалась, подтвердили РБК в пресс-службе группы.

Собеседник издания сообщил, что Змихновская умерла из-за кровоизлияния в мозг. «[Скончалась] сегодня утром в США, в штате Калифорния», — уточнили в пресс-службе.

Группа «Банд'Эрос» была создана в начале 2005 года в Москве. В ее состав входили рэпер Батишта Рива (Кирилл Петров), Рада (Родика Змихновская), Наташа (Наталья Ибадин), диджей Игорь DMCB (Игорь Бурнышев) и Руслан Хайнак, танцор брейк-данса. Наиболее известные песни группы — «Коламбия Пикчерз не представляет», «Манхэттен» и «Не зарекайся».

Змихновская покинула группу в 2007 году. Официальной причиной ухода стала беременность певицы.

Змихновская родилась в Черновицкой области Украины. В 2014 году она стала исполнительным продюсером фильма «Танцующий в пустыне».