СМИ сообщили об эвакуации двух кинотеатров в Москве

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали два кинотеатра. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, был эвакуирован кинотеатр в торговом центре «Золотой Вавилон», который находится на проспекте Мира. «Также идет эвакуация из еще одного кинотеатра в центре столицы, оттуда выведены порядка 30 человек», — добавил источник.

На странице торгового центра «Золотой Вавилон» во «ВКонтакте» сообщается, что в здании проводится эвакуация.

Как сообщил РБК очевидец Игорь Кляшторный, эвакуация в «Золотом Вавилоне» началась около 15:00 мск. «Сотрудники местной охраны говорили, что [эвакуация происходит] по техническим причинам», — отметил он.

Посетительница «Золотого Вавилона» Юлия Тарасова рассказала РБК, что в ТЦ до сих пор не пускают людей. «Все уже вышли, некоторые ждут [пока центр откроется], многие уехали оттуда», — пояснила она.

В четверг, 14 сентября, руководитель отделения «Христианского государства» в Екатеринбурге Виктор Собянин рассказал РБК, что в организацию поступило предложение бороться с «безрассудством, которое сейчас происходит в кинематографе», с помощью звонков о заложенных в кинотеатрах и зданиях бомбах. Он пояснил, что на этот запрос его организация никак не отреагировала. «Христианское государство» борется против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

В четверг, 14 сентября, в Москве восемь школ были эвакуированы из-за сообщений о минировании. По словам собеседника РБК, из зданий образовательных учреждений были выведены 10 тыс. школьников. Сообщавшие о минировании школ использовали анонимайзеры и прокси-серверы. Все звонки были адресованы на пульт скорой помощи, которая направляла сигнал диспетчерам по номеру 112.

После массовых звонков о минировании эвакуации проходили во многих городах России. С понедельника, 11 сентября, звонки о заложенных взрывных устройствах поступали в 25 городах России. В среду, 13 сентября, сообщения стали массово поступать в Москве. Тогда были эвакуированы торговые центры, Киевский, Казанский и Курский вокзалы, а также несколько вузов. Источники в ФСБ сообщили, что в ведомстве было возбуждено уголовное дело после анонимных звонков о минировании.