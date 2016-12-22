«Спортмастер» будет продавать одежду с символикой ЧМ-2018

Крупнейшая российская сеть спортивных магазинов «Спортмастер» будет производить лицензионную одежду и аксессуары с символикой чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в России летом 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора лицензионной программы чемпионата «Мегалайсенз Энтертеймент». Эти планы РБК подтвердил гендиректор «Спортмастера» Леонид Страхов. Уточнить подробности, в том числе подразумевает ли партнерство эксклюзивные права на бренд, он отказался.

«Мегалайсенз Энтертеймент» получила право управлять программой розничных продаж и лицензирования товаров Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года в минувшем мае. «Мегалайсенз» была выбрана в рамках тендера, сообщала FIFA. Компания была создана в 2008 году и управляет в России, в частности, брендами «Свинка Пеппа», Hello Kitty, Angry Birds. Учредителями «Мегалайсенз Энтертеймент», по данным ЕГРЮЛ на апрель 2017 года, являются Антон и Татьяна Гришины, а также Захар Назаренко.

Коллекция символики будет включать более 50 дизайн-концептов, которые будут использованы на мужских, женских и детских футболках, ветровках, джемперах, рюкзаках, сумках, мячах и других предметах одежды и аксессуарах, сообщает «Интерфакс». Лицензионная коллекция поступит в продажу в 450 магазинов «Спортмастер» по всей России.

О планах обеспечивать работу официального онлайн-магазина FIFA к чемпионату мира по футболу уже заявлял интернет-ретейлер Lamoda. В его магазине будут одежда, формы сборных, сувениры, аксессуары, футбольные мячи. По договору Lamoda будет получить роялти с продаж.

Ранее «Спортмастер» был официальным партнером розничных продаж Олимпиады «Сочи 2014».