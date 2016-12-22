Синоптики пообещали москвичам сохранение тепла в сентябре

Сентябрь будет держать марку теплого месяца. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня ожидается плотный ветер, могут быть порывы до 13–18 м/с, но это не опасно. Также ожидаются кратковременные дожди. Завтра во второй половине дня с северо-запада Москву атакует холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами и ветер, действительно, будет достигать 15–20 м/с. Это уже штормовое предупреждение по-настоящему. В субботу погода стабилизируется — осадки прекратятся, и ветер несколько ослабеет. В целом в ближайшую неделю погода будет неустойчивой, но сейчас сентябрь идет с превышением на два градуса тепла. Ожидается еще два всплеска тепла в сентябре», — сказал Тишковец.



В связи с усилением ветра в Москве МЧС выпустило экстренное предупреждение. По данным спасателей, порывы ветра от 12 до 17 м/с ожидаются 14 сентября и утром 15 сентября.

На сайте Гидрометцентра России, в Москве 14 сентября ожидается от плюс 19 градусов до плюс 21 градуса. В ночь с 14 на 15 сентября температура воздуха в столице упадет до плюс 13 градусов, но затем днем, в пятницу, может подняться до плюс 22 градусов.



Предстоящие выходные в столице будут теплыми. Так, в субботу, 16 сентября, синоптики ожидают от плюс 18 градусов до плюс 20 градусов с переменной облачностью без осадков. В воскресенье, 17 сентября, в Москве будет от плюс 19 градусов до плюс 24 градусов с дождями.