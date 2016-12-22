Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,10 57,56 EUR Нал. 69,12 68,43 USD Бирж. 57,81 -0,15 EUR Бирж. 68,67 -0,23 USD ЦБ. 57,77 +0,10 EUR ЦБ. 68,70 -0,40 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2049,38 -0,23% РТС 1117,02 -0,12% Brent 55,59 +0,93% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7311,95 -0,92%
Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала
Лента новостей
Частной медицине предсказали рост из-за низкого качества госуслуг 16:04, Бизнес Человек погиб при обвале породы на шахте в Коми 16:02, Общество «Первый канал» откажется от программы «Жди меня» 16:01, Общество Строители моста в Крым ответили на сообщения о технике из Нидерландов 15:57, Бизнес Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании 15:52, Политика «Спартак» потерял капитана команды после матча Лиги чемпионов 15:50, Спорт Голодец рассказала о разнице зарплат мужчин и женщин в России 15:45, Общество Полиция пообещала обеспечить безопасность во время показов «Матильды» 15:36, Общество Синоптики пообещали москвичам сохранение тепла в сентябре 15:34, Общество Fasten начал продавать свой такси-сервис через франшизу 15:34, Технологии и медиа Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала 15:21, Общество На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы 15:15, Политика Парламент Ирака уволил выступавшего за курдский референдум губернатора 15:12, Политика СК завел дело после инцидента со стрельбой и трупом в центре Белгорода 15:11, Общество Шамиль Тарпищев впервые за 20 лет пропустит матч Кубка Дэвиса 15:03, Спорт Подлодки Минобороны выпустили ракеты по объектам боевиков ИГ в Сирии 14:56, Политика В Польше мужчина угнал товарный поезд 14:52, Общество Игра на понижение: что привело к скандалу с «Матильдой» 14:51, Мнение ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России 14:46, Политика В центре Еревана произошла стрельба 14:42, Общество Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil 14:31, Бизнес Дыра в капитале банка «Югра» выросла в 40 раз 14:25, Финансы Киев опроверг сообщения о передаче России данных об убийстве Вороненкова 14:16, Политика В Госдуме обсудят вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм 14:01, Общество Суд начал банкротство сына Черномырдина по заявлению ВТБ 14:01, Бизнес В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США» 14:00, Политика В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo 13:54, Общество Блогер Лапшин прибыл в Тель-Авив из Азербайджана 13:39, Общество
Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала
Общество, 15:21
0
Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала

Создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько версий финала заключительного восьмого сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры, рассказал газете The Morning Call программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

«Я знаю, что для финала «Игры престолов» собираются снимать несколько версий, чтобы никто не смог узнать, что произойдет. Так необходимо делать в длинном шоу, поскольку люди узнают, когда что-нибудь снимается. В связи с этим снимут несколько вариантов, окончательной версии заключительной серии пока не существует», — пояснил он.

Посмотреть последнюю серию придется даже актерам сериала, поскольку они также не будут знать, каким окажется итоговый вариант, пишет издание.

В начале августа группа хакеров под псевдонимом Мистер Смит атаковала телеканал HBO, который занимается выпуском «Игры престолов». Они заявили о взломе системы безопасности телесети, после чего потребовали от генерального директора HBO Ричарда Плеплера выплатить $12–15 млн в биткоинах в обмен на сохранение сценариев еще не вышедших в эфир эпизодов сериала «Игра престолов» и других шоу телеканала.

В случае отказа хакеры пригрозили опубликовать сценарии сериалов, фильмов и переписки руководства HBO. В конце августа специалисты компании Proofpoint, cпециализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, рассказали, что хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов».

Финальный эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров в США.

Теги: «Игра престолов» , HBO , Кейси Блойс
Главное
ЕС продлил индивидуальные санкции против России из-за Крыма Политика
Материалы по теме
Финал 7-го сезона «Игры престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров Общество
Хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов» Общество
СМИ сообщили об участии ФБР в поисках взломавших «Игры престолов» хакеров Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку