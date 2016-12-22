Создатели «Игры престолов» снимут несколько версий финала сериала

Создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько версий финала заключительного восьмого сезона, чтобы избежать утечек сюжета до премьеры, рассказал газете The Morning Call программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

«Я знаю, что для финала «Игры престолов» собираются снимать несколько версий, чтобы никто не смог узнать, что произойдет. Так необходимо делать в длинном шоу, поскольку люди узнают, когда что-нибудь снимается. В связи с этим снимут несколько вариантов, окончательной версии заключительной серии пока не существует», — пояснил он.

Посмотреть последнюю серию придется даже актерам сериала, поскольку они также не будут знать, каким окажется итоговый вариант, пишет издание.

В начале августа группа хакеров под псевдонимом Мистер Смит атаковала телеканал HBO, который занимается выпуском «Игры престолов». Они заявили о взломе системы безопасности телесети, после чего потребовали от генерального директора HBO Ричарда Плеплера выплатить $12–15 млн в биткоинах в обмен на сохранение сценариев еще не вышедших в эфир эпизодов сериала «Игра престолов» и других шоу телеканала.

В случае отказа хакеры пригрозили опубликовать сценарии сериалов, фильмов и переписки руководства HBO. В конце августа специалисты компании Proofpoint, cпециализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, рассказали, что хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов».

Финальный эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» собрал рекордные 16,5 млн просмотров в США.