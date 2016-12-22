В центре Еревана произошла стрельба

В столице Армении — Ереване — произошла стрельба. По данным армянского издания «ФактИнфо», в результате инцидента погиб один человек.

Стрельба произошла возле ресторанного комплекса «Харберд» в центре города, рядом с правительственным зданием. На месте инцидента обнаружены автомат АК-47 и гильзы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в Армении в результате стрельбы погибли четыре человека. Инцидент произошел на похоронах. Как сообщал очевидец, в зал для проведения траурных церемоний на сельском кладбище ворвался мужчина и открыл стрельбу.



