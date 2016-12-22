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Российского туриста нашли повешенным в Турции
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Российского туриста нашли повешенным в Турции
Общество, 12:15
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Российского туриста нашли повешенным в Турции

Российского туриста Андрея Огородникова нашли повешенным в поселке Ореншехир на востоке Турции. Об этом сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России в Анталье.

По его словам, тело россиянина было найдено 11 сентября, но сообщается об этом в четверг, 14 сентября. «Андрея нашли повешенным в сквере рядом с отелем», — сказал дежурный.

По словам собеседника РБК, генконсульство связалось с родственниками россиянина, «решается вопрос о дальнейшей репатриации». Первым об инциденте российскому посольству сообщил туроператор Coral Travel, затем правоохранительные органы, добавил дежурный.

По данным CNN Turk, тело Огородникова было найдено рано утром. Как отмечает издание, россиянин проживал в отеле и был в Турции в отпуске.

Как сообщает турецкое издание Мilliyet, погибшему было 27 лет и по Турции он путешествовал один. В его брюках были найдены ключи от отеля.

Теги: Турция , происшествие , российские туристы
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