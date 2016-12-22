На территории России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2017»

В четверг, 14 сентября, начались совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017». Об этом сообщается на сайте российского Министерства обороны.



В учениях принимают участие 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и около десяти боевых кораблей.

Как отмечается в сообщении, руководители органов военного управления и командиры частей, которые будут принимать участие в маневрах, получили пакеты с документами от генеральных штабов России и Белоруссии о выполнении учебно-военных боевых задач.

Совместные учения будут проходить на шести полигонах, расположенных на территории Белоруссии и России. В рамках совместных маневров будут проведены розыгрыши тактических эпизодов, сопровождаемых боевыми стрельбами и применением сил и средств авиации и войск ПВО.



В сообщении Министерства обороны России подчеркивается, что совместные учения «Запад-2017» носят «сугубо оборонительный характер» и не направлены против какого-либо государства или групп стран. Целью учебных маневров России и Белоруссии является улучшение совместной работы штабов разных уровней, проверка выполнений новых уставных документов, получение командирами практики планирований военных действий и управления войсками в рамках вооруженного конфликта.

В рамках учений была поднята по тревоге российская 1-ая гвардейская танковая дивизия, которая находится в Подмосковье, сообщается на сайте Министерства обороны. В течение суток личный состав перебросят в район проведения учений на территорию Белоруссии. Там российские и белорусские танкисты отработают взаимодействие во время борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» продлятся до 20 сентября. Маневры двух стран вызвали беспокойство у стран НАТО. Так, во вторник, 12 сентября, министр внутренних дел Латвии Рихард Козловски заявил, что «нужно выдержать эту неделю», в течение которой Минск и Москва будут проводить учебные маневры. Он выразил надежду на то, что никакой «эскалации» не будет.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала, что «Запад-2017» является «демонстрацией силы» России. По ее словам, в учениях примут участие более 100 тыс. военнослужащих. Ее слова опровергли в Министерстве обороны России.

Учения «Запад-2017» проводятся с 2009 года раз в четыре года. По сценарию маневров 2017 года, на территорию Белоруссии и Калининградской области «проникли» экстремистские группировки, которые хотят совершить теракт и дестабилизировать обстановку. По легенде, боевики получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.