Путин назвал Игоря Кириллова создателем отечественной школы дикторов

Игорь Кириллов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин поздравил телеведущего Игоря Кириллова с 85-летним юбилеем и заявил, что он стоял у «истоков отечественной дикторской школы и новостного телевещания». Об этом говорится в поздравительной телеграмме российского лидера. Ее текст был опубликован на сайте Кремля.



Как отметил Путин, Кириллов «задавал высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии». Президент подчеркнул, что стиль работы телеведущего, компетентность и ответственность, с которой он подходит к делу, стали «достойным примером для коллег».



С днем рождения Кириллова поздравил также премьер-министр Дмитрий Медведев. В своей поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства, он написал, что ведущий является «легендарным», талантливым и «обаятельным человеком». По словам Медведева, Кириллов олицетворяет «лучшие традиции дикторского мастерства и ораторского искусства», а его голос был «голосом страны». «Миллионы зрителей узнавали ваш уникальный тембр с первых слов, вместе с вами встречали праздники, смотрели парады на Красной площади, концерты и передачи», — написал Медведев.

Кириллов работал на телевидении с 1957 года. Сначала он занимал должность помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором. Он вел такие программы, как «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек». На протяжении 30 лет Кириллов был диктором новостной программы «Время». С 1965 до конца 1980-х годов он был комментатором Парада Победы на Красной площади. В 1990-е годы Кириллов вел программы «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис» и был художественным руководителем канала «Деловая Россия». С 2000 года он является диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала».