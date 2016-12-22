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Подмосковного полицейского заподозрили в получении взятки в 17,5 млн руб.
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Подмосковного полицейского заподозрили в получении взятки в 17,5 млн руб.
Общество, 09:45
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Подмосковного полицейского заподозрили в получении взятки в 17,5 млн руб.

В Московской области против начальника пункта полиции в Истринском районе возбуждено уголовное дело по факту получении им взятки в размере 17,5 млн руб. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова. Дело было возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Петрова отметила, что полицейский получил деньги за «благоприятное разрешение хода расследования уголовного дела». Она сообщила, что была организована внутренняя проверка, после который подозреваемый будет уволен из правоохранительных органов и привлечен к ответственности. Кроме того, руководителей полицейского привлекут к дисциплинарной ответственности.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый был задержан.

Теги: полицейский , Подмосковье , взятка
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