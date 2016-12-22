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Илон Маск назвал дату презентации беспилотного грузовика Tesla
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Илон Маск назвал дату презентации беспилотного грузовика Tesla
Технологии и медиа, 08:14
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Илон Маск назвал дату презентации беспилотного грузовика Tesla

Основатель Tesla Илон Маск назвал дату презентации и тестового заезда беспилотного грузовика. Об этом американский разработчик написал в своем Twitter.

По его словам, презентация автомобиля состоится 26 октября. «Презентация и тестовый заезд грузовика Tesla предварительно запланированы на 26 октября в Хоторне (штат Калифорния. — РБК). Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально», — написал Маск.

Ранее агентство Reuters рассказало подробности о функционале фуры-беспилотника Tesla. Так, по данным издания, разрабатываемый Tesla грузовик сможет проехать до 480 км без дополнительной подзарядки. Изначально, как сообщал агентству главный технический директор Ryder System Скотт Перри, презентация грузовика должна была состоятся в сентябре.

За рулем беспилотника Еще 6 фото
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В самой Tesla отказались комментировать Reuters «слухи», вне зависимости от того, «правдивы они или нет». «Это было бы глупо», — сказали представители компании. Агентство отмечало, что планы Tesla могут меняться по мере разработки грузовика.

Официально компания пока не заявляла о максимальном расстоянии, которое может проехать грузовик от одной зарядки, о его возможной стоимости или о его грузоподъемности.

Теги: Tesla , Илон Маск , беспилотные автомобили
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