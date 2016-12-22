СМИ узнали о кладе времен Николая II в квартире москвички

Москвичка обнаружила в своей квартире тайник с монетами конца XIX-начала XX веков. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, женщина обнаружила клад во время ремонта в квартире по улице Павла Андреева. О находке в полицию сообщил ее муж.

«Мужчина рассказал, что во время ремонтных работ его жена нашла в оконном проеме монеты времен императора Николая II», — пояснил собеседник агентства.

Мужчина объяснил, что монеты находились в металлической трубе, замурованной в стене. Всего в тайнике лежало 146 монет. На золотых монетах номиналом 10 руб. изображен российский император Николай II.