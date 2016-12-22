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СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе
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СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе
Общество, 00:39
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СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе

Мужчина с криками «Аллах акбар» напал на прохожих во французской Тулузе. Об этом сообщила газета La Depeche.

По данным издания, мужчина начал избивать людей на улице. Как рассказал один из очевидцев, неизвестный «подскочил» к нему и его семье во время беседы.

«Сначала набросился на моего сына, потом ударил дочь. Мы побежали», — сообщил изданию очевидец.

Жертвы нападавшего вызывали полицейских. Во время задержания мужчина начал избивать правоохранителей. В результате случившегося трое из них получили различные травмы. Также ранения получили четверо прохожих. Двое из них были доставлены в больницу.

Позднее выяснилось, что нападавший, как отмечает издание — мужчина 1975 года рождения, который проходил лечение в психиатрической больнице.

В конце августа в Марселе мужчина напал на прохожих с ножом. В результате нападения пострадали три человека.

Теги: нападение , Тулуза
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