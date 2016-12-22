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Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон
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Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон
Общество, 22:05
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Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон

В штате Вашингтон в одной из школ города Спокан неизвестный открыл стрельбу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter городского шерифа.

«Стрельба в городской школе. Средняя и начальная школы закрыты. На месте происшествия работают полиция и медики», — говорится в сообщении шерифа.

«В школе обследуются комната за комнатой, этаж за этажом. Мы понимаем, что родители крайне обеспокоены. Мы предоставим информацию как можно скорее. Пожалуйста, избегайте указанной зоны», — отмечается в сообщении шерифа.

Как сказал изданию Spokesman-Review шериф Оззи Кнезович, в результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро пострадали. Двое из них были госпитализированы, состояние еще троих оценивается как стабильное. Нападавший был задержан полицией.

Видео: FOX19 / Facebook

8 сентября в средней школе «Скиото» в городе Колумбусе в штате Огайо произошла ​стрельба. Стрелка задержал спецназ. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: США , Вашингтон , стрельба
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