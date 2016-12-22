В Москве зафиксировали «необычно плотный трафик» во время эвакуации

Массовая эвакуация более 30 тыс. человек создала необычно плотный трафик в отдельных районах Москвы. Об этом РБК заявили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По данным компании, на ряде магистралей был отмечен «необычно плотный трафик». По состоянию на 19:31, необычная плотность трафика зафиксирована на Рублевском шоссе из центра (4 балла, что на 3 балла выше обычного), Варшавском шоссе в центр (5 баллов — на 3 балла выше обычного), проспекте Вернадского из центра (7 баллов — на 2 балла выше обычного).

«Нехарактерно свободное» движение зафиксировано на участке набережные Яузы в центр — 2 балла. Как правило, по данным «Яндекса», пробки на этом участке составляют 4 балла.

При этом в целом максимальная загруженность дорог Москвы вечером составила 6 баллов, что на 1 балл ниже «нормы».

13 сентября в столице после сообщений о минировании вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров эвакуировали, по разным данным, от 15 тыс. до 30 тыс. человек. По факту массовых анонимных звонков о минировании ФСБ возбудила уголовное дело . Как сообщил РБК источник. близкий к федеральной службе, по одной из версий, события, произошедшие в Москве 13 сентября — это «спланированная атака», совершенная с территории другого государства.

Ранее эвакуация проводилась в 25 городах России из-за аналогичных телефонных звонков. Из-за этого были эвакуированы торговые центры, кинотеатры и административные здания, однако официальной статистики у МЧС нет.