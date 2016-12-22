В посольстве России не приняли извинения от журнала за оскорбление Путина

Посольство России в Германии вновь потребовало извинений от немецкого журнала Focus, который ранее выпустил материал с фразой о российском лидере Владимире Путине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, опубликованном на его странице в Facebook.

Согласно заявлению, посольство получило ответ от главного редактора Роберта Шнайдера. Как отмечают дипломаты, слово «собака» во фразе «она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина» применено исключительно в оскорбительном контексте. В посольстве также усомнились в объяснении редакции, что это было «игрой слов».

«Как носитель русского языка хотел бы вас заверить, что слово «собака» применительно к человеку употребляется исключительно в негативном, преимущественно оскорбительном контексте», — написал пресс-секретарь. Он добавил, что посольство будет добиваться дальнейших извинений.

В беседе с РБК пресс-секретарь подтвердил, что страница в Facebook, на которой опубликовано обращение, принадлежит ему. «Считаю, что диалог с изданием более чем возможен. Сейчас мы постарались разъяснить нашу позицию и пояснить, что конкретно считаем неприемлемым. Может, с самого начала реакция была не до конца продуманной, но сейчас мы ее максимально подробно расписали», — заявил РБК Денис Микерин.

Микерин добавил, что посольство вновь надеется на «политическую волю» главного редактора издания закрыть инцидент «должным образом».

Речь идет о статье, опубликованной в журнале под №37 за 2017 год. На обложке анонсируется материал «50 доводов против Меркель», в самом материале обыгрывалось то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — сказано в статье. 12 сентября посольство России обратило внимание на этот материал и потребовало извинений.

Редакция журнала уже поясняла в беседе с РБК, что не хотела никого оскорбить. Как пояснила представитель пресс-службы журнала Алиса Вагнер, в статье использована непереводимая игра слов со словом «собака»: «Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)», — пояснила представитель журнала.

Свое отношение к ситуации высказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, Focus — «русофобское» издание, а сама фраза о президенте является оскорбительной. На вопрос о том, знает ли российский лидер о такой статье, Песков ответил, что в Кремле «не проявляют большого интереса» к деятельности этого журнала.