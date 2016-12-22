ФСО сообщила об эвакуации ГУМа в Москве

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о поступившем анонимном звонке о минировании торгового центра ГУМ в центре Москвы. Об этом представитель пресс-службы ФСО сообщил «РИА Новости».

Согласно информации на сайте ГУМа, торговый центр закрыт до 18:00 по техническим причинам. Как подтвердили ТАСС в информационной службе торгового комплекса, ГУМ приостановил работу из-за эвакуации.

В Москве из разных объектов из-за угрозы взрыва эвакуированы около 30 тыс. человек. Анонимные звонки об угрозе поступили почти в «два десятка учреждений», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным «Интерфакса», звонки об угрозе чаще поступают в торговые центры: помимо ГУМа звонки поступили в «Ритейл парк», «Европейский», «Капитолий», «Метрополис» и другие. В том числе поступала информация о минировании Ярославского, Киевского и Курского вокзалов.

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Как сообщает собеседник ТАСС, эвакуированы студенты и сотрудники университета им. Сеченова, Российской правовой академии Минюста и МГИМО, а также посетители гостиниц «Космос», «Звездная» и «Азимут отель».

Ранее эвакуации из-за анонимных звонков прошли в 25 городах России.​ Из-за этого были эвакуированы торговые центры, кинотеатры и административные здания, однако официальной статистики у МЧС нет.

Как сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, телефонные террористы «не только наносят серьезнейший материальный ущерб, но и играют на руку настоящим террористам, которым особенно комфортно работать в условиях паники».