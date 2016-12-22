Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Последний раз иранский министр посещал Россию в конце марта 2017 год в составе делегации президента Ирана Хасана Роухани.

Путин и Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом.

Накануне визит иранского министра в Сочи анонсировало новостное агентство Mehr. Сообщалось, что он собирается провести переговоры с российским руководством.