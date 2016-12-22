Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана
Политика, 17:12
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Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана
Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Последний раз иранский министр посещал Россию в конце марта 2017 год в составе делегации президента Ирана Хасана Роухани.
Путин и Зариф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом.
Накануне визит иранского министра в Сочи анонсировало новостное агентство Mehr. Сообщалось, что он собирается провести переговоры с российским руководством.