«Известия» показали видео задержания замглавы ФСИН Коршунова

Видео задержания заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова 13 сентября опубликовала газета «Известия».

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб надевают на Коршунова наручники и выводят из здания яхт-клуба. «Я что, убегу что ли?» — сказал Коршунов во время задержания. «Это для вашей безопасности», — возразил один из сотрудников спецслужб и надел на замглавы ФСИН наручники. Перед выходом Коршунов успел сказать администратору яхт-клуба о том, что здание требуется закрыть. «Закройте яхт-клуб», — заявил Коршунов.

Видео: Известия

Ранее источник РБК сообщил о задержании Коршунова. По его словам, спецслужбы также провели обыски в столичной квартире замглавы ФСИН на улице Чичерина. По данным источника РБК в ФСБ, в отношении Коршунова проводят следственные действия по делу о расходовании средств на постройку СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

Согласно постановлению о передаче сообщения о преступлении по подследственности (есть у РБК), у управления Следственного комитета России (СКР) по Калужской области имеются материалы проверки касательно Коршунова. В них идет о речь о том, что замглавы ФСИН «злоупотреблял служебным положением и принимал участие в создании преступной схемы по хищению бюджетных средств на сумму более 1 млрд руб.

По данным источника «Интерфакса», Коршунов перед задержанием находился в отпуске и намеревался уволиться из ФСИН. Он подал рапорт об увольнении на пенсию в июле 2017 года. Позднее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников подтвердил РБК, что Коршунов действительно написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Мельникова, Коршунов решил уволиться из-за того, что к нему «были вопросы», в том числе насчет строительства «Крестов-2».

Cоучредитель фонда «Русь Сидящая» Алексей Козлов сообщил РБК, что Коршунов «централизовал практически все финансовые потоки». Подконтрольное Коршунову ФГУП «Калужский» стало монополистом по продаже продуктов и товаров первой необходимости для заключенных, при этом повысив цены на них в 1,5 раза. Также Козлов рассказал, что Коршунов использовал ФГУП «Архангельское», созданное для привлечения к труду арестантов, в качестве механизма «для отмывания денег».