В ЛНР посчитали бесполезными прибывшие в Одессу партии угля из США

Прибывший в Одессу американский уголь не сможет оказать существенной поддержки украинской энергетике, заявил РБК пресс-секретарь Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Роман Камышов.

«62 тонны — это буквально ничего. Даже если привезут все 295 т, то это никак не спасет Украину, чтобы нормально пережить зимний период. Обычно запасы составляли миллионы тонн, а не эти тысячи. К примеру, по сообщениям Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, необходимо минимум 24 млн т угля», — сказал Камышов.

Ранее 13 сентября в морской порт Южный близ Одессы прибыло первое судно с американским углем, предназначенным для украинских электростанций. На его борту находится 62 тыс. т угля. Как сообщал и.о. директора порта Виталий Жуковский, в скором времени в Одессу прибудут еще четыре судна с углем, которые доставят на Украину более 295 тыс. т топлива.

В конце июня украинская энергокомпания «Центрэнерго» и американская компания Xcoal заключили соглашение. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности «предоставить миллионы и миллионы тонн угля» Украине и добавил, что уже дал соответствующее распоряжение. «Есть много мест в мире, где нужны наши ресурсы, и мы хотим продавать их по всему миру», — сказал Трамп.