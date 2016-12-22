Депутаты Роднина и Пушкина пожаловались в ФСБ на врагов «Матильды»

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина пожаловались главе ФСБ России Александру Бортникову на организации, выступающие против фильма Алексея Учителя «Матильда». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.
Как следует из документа, авторы запроса требуют проверить незарегистрированное религиозное объединение «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм и терроризм, а также сообщить причины, по которым правоохранители бездействуют в вопросе пресечения преступных действий со стороны этой организации.
Авторы депутатского запроса перечислили случаи нарушения закона, которые, предположительно, были инициированы этой организацией. Так, Роднина и Пушкина упоминают поджог здания студии Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге, поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, угрозы убийством журналисту Екатерине Винокуровой, в своих публикациях критикующей депутата Поклонскую, и умышленный поджог автомобилей возле офиса коллегии адвокатов «Pen & Paper, защищающей интересы режиссера.
«Как нам известно, Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес и экстремистских проявлениях сил, противодействующих созданию и демонстрации фильма «Матильда», однако, как явствует из вышеприведенных фактов, их обращения не возымели действия и адекватной реакции», — заключили депутаты.
Ранее 13 сентября министр культуры Владимир Мединский призвал полицию пресечь давление «распоясавшихся активистов» на кинотеатры из-за «Матильды».
«Фильму присвоена категория «16+». Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — заявил министр.
Он подчеркнул, что «любая полемика» о фильме Алексея Учителя «сейчас беспредметна», а «позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают», «вдвойне абсурдна».
«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя православными», — заключил Мединский.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.