Депутаты Роднина и Пушкина пожаловались в ФСБ на врагов «Матильды»

Депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина пожаловались главе ФСБ России Александру Бортникову на организации, выступающие против фильма Алексея Учителя «Матильда». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

Как следует из документа, авторы запроса требуют проверить незарегистрированное религиозное объединение «Всероссийская общественная православная организация «Христианское государство — Святая Русь» на экстремизм и терроризм, а также сообщить причины, по которым правоохранители бездействуют в вопросе пресечения преступных действий со стороны этой организации.

Авторы депутатского запроса перечислили случаи нарушения закона, которые, предположительно, были инициированы этой организацией. Так, Роднина и Пушкина упоминают поджог здания студии Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге, поджог кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, угрозы убийством журналисту Екатерине Винокуровой, в своих публикациях критикующей депутата Поклонскую, и умышленный поджог автомобилей возле офиса коллегии адвокатов «Pen & Paper, защищающей интересы режиссера.

«Как нам известно, Учитель и его адвокаты неоднократно обращались в правоохранительные органы с заявлениями об угрозах в их адрес и экстремистских проявлениях сил, противодействующих созданию и демонстрации фильма «Матильда», однако, как явствует из вышеприведенных фактов, их обращения не возымели действия и адекватной реакции», — заключили депутаты.

Ранее 13 сентября министр культуры Владимир Мединский призвал полицию пресечь давление «распоясавшихся активистов» на кинотеатры из-за «Матильды».

«Фильму присвоена категория «16+». Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах запретить показ, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — заявил министр.

​Он подчеркнул, что «любая полемика» о фильме Алексея Учителя «сейчас беспредметна», а «позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают», «вдвойне абсурдна».

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт, может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя православными», — заключил Мединский.