Синоптики пообещали москвичам продолжение бабьего лета с дождями

К Москве приближается хорошо выраженный циклон, однако температура продолжит оставаться относительно высокой, рассказал РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бабье лето продолжится, хоть и с дождями», — сказал он, отметив, что в ближайшие пять дней температура снизится, однако все равно будет выше нормы.

Вильфанд сообщил, что на Москву движется фронтальный циклон, который пройдет ее ближе к вечеру 13 сентября. Глава Гидрометцентра отметил, что в связи с этим в городе ожидаются осадки, гроза и усиление ветра до 12 м/с. «Но это, конечно, не шторм», — заключил он.

12 сентября температура в столице побила рекорд 1932 года и достигла 26,9 градуса. В 1932 году температура повысилась до 26,4 градусов. О том, что температура может побить рекорд 85-летней давности, заявил накануне центр «Фобос». Он отметил, что воздух может прогреться вплоть до 27 градусов из-за «вторжения субтропического тепла».

