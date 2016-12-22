Против замглавы ФСИН Коршунова возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело в отношении задержанного ранее заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Об этом говорится в сообщении СКР.

Дело против Коршунова было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). «Более подробные комментарии на данной стадии противоречат интересам следствия», — подчеркнули в СКР.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РБК, что ранее Коршунов написал заявление об увольнении по собственному желанию. «Он действительно писал заявление об увольнении по собственному желанию, это произошло более месяца назад», — рассказал он. При этом Мельников уточнил, что увольнение было связано с тем, что к Коршунову «были вопросы», в том числе касательно строительства СИЗО «Кресты-2» в Петербурге.

Как рассказал РБК соучредитель фонда «Русь Сидящая» Алексей Козлов, Олег Коршунов «централизовал практически все финансовые потоки». Созданное им ФГУП «Калужский» монополизировало продажу продуктов и предметов первой необходимости заключенным. При этом цены на них увеличились в 1,5 раза. Кроме того, по словам Козлова, ФГУП «Архангельское», изначально созданное для привлечения к труду лиц, отбывающих наказание, в период Коршунова стало механизмом «для отмывания денег».

По данным источника РБК в ФСБ, задержание Коршунова, о котором стало известно 13 сентября, связано со строительством СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. По другим данным, обвинения, предъявленные Коршунову, могут быть связаны с созданием преступной схемы, в рамках которой было похищено более 1 млрд руб.