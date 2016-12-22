Источник рассказал о парке дорогих автомобилей задержанного замглавы ФСИН

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов, подозреваемый в хищении 1 млрд руб., владеет парком дорогих автомобилей. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По данным источника, у Коршунова имеются Mercedes S-класса, два автомобиля Cadillac, мотоцикл Harley Davidson и два катера. «Следователи изучат доходы Олега Коршунова и проанализируют его активы», — подчеркнул собеседник РБК.

В декларации о доходах за 2016 год Коршунов указал два автомобиля (Mercedes-Benz GL 500 и Cadillac Escalade), мотоцикл Harley-Davidson Heritage Classic, а также катер, водный скутер и моторную лодку. В собственности у Коршунова есть квартира площадью 154 кв. м и три гаража. За прошлый год замдиректора ФСИН задекларировал доход 3,8 млн руб.

Другой источник, знакомый с ходом расследования, рассказал РБК, что обыски у Коршунова прошли как в квартире, так и на яхте, пришвартованной в Подмосковье. Следователи обнаружили коллекцию часов, наличные средства в рублях и валюте, а также документы, представляющие интерес для следствия.

В среду, 13 сентября, источник во ФСИН​ сообщил РБК о задержании Коршунова. По словам собеседника издания, в квартире замглавы ведомства прошли обыски. По данным источника РБК в ФСБ, задержание и обыски связаны со строительством петербургского СИЗО «Кресты-2».

Кроме того, следствие полагает, что Коршунов вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым ​создал преступную схему «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ» в объеме свыше 1 млрд руб.

В июне Счетная палата сообщила, что ее проверка выявила ряд нарушений в процессе расходования ФСИН бюджетных средств в 2016 году. Согласно отчету надзорного ведомства, ФСИН, отчитываясь об исполнении госконтрактов по изолятору «Кресты-2», «грубо исказила» отчетность, занизив долг на 768 млн руб.​

В марте 2017 года Следственный комитет предъявил экс-гендиректору ОАО «ГСК», являвшегося подрядчиком строительства «Кресты-2», Виктору Кудрину обвинение в растрате.



Кроме того, как рассказал РБК проводивший общественное расследование основатель правозащитного проекта «Gulagu.net» Владимир Осечкин, Коршунов с Мухетдиновым создали сеть интернет-магазинов в колониях и СИЗО, замкнув все контракты предпринимателей на ФГУП «Калужское». Если ранее 18% от оборота магазина перечислялись в бюджет, то после проведенных изменений отчисления в бюджет перестали приходить.