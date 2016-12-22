При столкновении Jaguar и лося в Подмосковье погиб водитель

В Подмосковье на Минском шоссе ​автомобиль Jaguar врезался в лося. При столкновении погиб водитель машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел рано утром 13 сентября на 129-м км шоссе. Спровоцировавшее аварию животное также погибло. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

В США в штате Кентукки в конце апреля в аварию из-за выбежавшего на дорогу оленя попал автобус со школьниками. Водитель, увидев животное, резко вывернул руль и врезался в дерево. В результате пострадали 14 детей.