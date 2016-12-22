В Неаполе три человека погибли после падения в кратер вулкана

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В итальянском Неаполе семья — 12-летний сын, его мать и отец — погибли, упав в кратер вулкана Сольфатара. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, все трое умерли, надышавшись вредными газовыми испарениями. Точную причину их смерти установит медэкспертиза.

Согласно данным полиции, 12-летний мальчик провалился в трещину, которая открылась недавно в запрещенной для посещения туристами зоне. Родители, пытаясь спасти сына, упали вслед за ним. Свидетелем трагедии стал 7-летний брат погибшего мальчика. Оставшегося в живых мальчика передали органам опеки, его должны забрать родственники. Семья приехала в Неаполь на отдых из венецианской провинции.

Издание отмечает, что трещина, в которую провалились три человека, могла расшириться после недавних дождей.

Мэр находящегося рядом с вулканом города Поццуоли пообещал создать комиссию, которая займется проверкой условий безопасности в туристических зонах Сольфатара.

Вулкан Сольфатара находится на Флегрейских полях около Неаполя. Большинство вулканов в этой местности не действующие. Кратер Сольфатара представляет собой углубление в земле, из которого выходит вулканический пар.