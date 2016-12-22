В Екатеринбурге эвакуировали поезд Адлер — Новосибирск из-за фонарика

Из-за подозрительного предмета, обнаруженного в поезде ​Адлер — Новосибирск, на вокзале Екатеринбурга была проведена эвакуация пассажиров. Как выяснилось позднее, поводом эвакуации стал забытый в вагоне фонарик, пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Подозрительный предмет был обнаружен в одном из вагонов поезда. «Было решено эвакуировать пассажиров. Сейчас оцепление снято, люди вернулись в вагон», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уралу.

Как уточняет «Интерфакс», подозрительным предметом оказался забытый в вагоне рабочим фонарик.

Ранее в ряде городов России прошла эвакуация объектов административных и общественных зданий из-за ложных сообщений о минировании. Звонки о заложенных бомбах были совершены в более чем 15 городах страны, среди которых Челябинск, Владивосток, Уфа, Якутск, Новосибирск, Калининград и другие. По данным источника в силовых структурах, сообщения о минировании могут поступать с Украины.