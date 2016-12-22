Верховный суд США восстановил действие указа Трампа против мигрантов

Верховный суд США отменил ограничения, наложенные ранее нижестоящим судом на действие иммиграционного указа Трампа. Об этом сообщает Reuters.

До этого, 11 сентября, Верховный суд принял решение о временной приостановке ограничений. Для того, чтобы они вновь вступили в силу, суд потребовал до 12 сентября предоставить письменные доводы в их пользу, после чего было бы принято официальное решение.

Девятый апелляционный окружной суд в США ограничил действие указа Трампа, который запрещал въезд в страну мигрантов из ряда стран на прошлой неделе. По решению суда, из-под действия указа освобождались близкие родственники граждан США.

Миграционный указ был подписан Дональдом Трампом в марте. Согласно указу гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена запрещалось въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство. Срок действия запрета был установлен в 90 дней. В конце июня Верховный суд, несмотря на ряд решений нижестоящих судов, поддержал указ, хотя и сохранил ограничения, касающиеся на въезд в страну близких американских граждан.