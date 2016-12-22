В Якутске из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и автовокзал

В Якутске была проведена эвакуация аэропорта, автовокзала и мэрии города из-за анонимных сообщений о заложенной бомбе. Об этом сообщает Newsykt со ссылкой на экстренные службы города.

Информацию о минировании также подтвердили источники «РИА Новости» в мэрии города. «Нас эвакуировали из здания мэрии около 13:00 по местному времени (7:00 мск), работали кинологи с собаками, сейчас уже работаем в обычном режиме, поступили анонимные звонки также о заминировании автовокзала и аэропорта», — рассказал источник в городской администрации.

В аэропорту Якутска анонимный звонок о минировании привел к задержке нескольких рейсов. «Пассажиры и сотрудники эвакуированы. После анонимного звонка задержаны шесть внутренних рейсов и один центральный», — сообщил представитель аэропорта.

Как пишет Newsykt, есть также информация об анонимных звонках о минировании нескольких торговых центров города. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, здания обыскивают кинологи с собаками. Издание опубликовало фотографии, на которых видна работа сотрудников МЧС.

За последние два дня из-за анонимных звонков о заложенных бомбах были эвакуированы административные здания, торговые центры и школы в более чем 14 городах России. Телефонные террористы «заминировали» объекты в Перми, Уфе, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Рязани и ряде других городов. По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, источник минирования может находиться на Украине.