Президентом Сингапура впервые стала женщина

Экс-спикер парламента Сингапура и представитель малайской общины страны Халима Якоб стала новым президентом Сингапура. Таким образом, впервые в истории страны главой государства стала женщина, пишет Reuters.

Объявление Якоб президентом произошло до официальных выборов. Это связано с тем, что она оказалась единственным легитимным кандидатом на этот пост. По законодательству Сингапура перед участием в выборах президента кандидат должен получить официальный допуск, регламентированный властями страны. Согласно принятому в 2016 году постановлению правительства, новым главой государства должен был стать представитель малайской общины — крупнейшей после китайцев этнической группы Сингапура. Еще одним критерием был заявлен финансовый ценз — новый глава государства должен управлять капиталом стоимостью в более 500 млн сингапурских долларов ($371 млн). Из заявленных кандидатов этим критериям соответствовала только Халима Якоб.

Якоб начала политическую карьеру в 2001 году, став местным депутатом. В 2011 году она возглавила Министерство развития общин, молодежи и спорта.