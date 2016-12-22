«Союз МС-06» с новым экипажем прибыл к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС, стартовавший сегодня ночью с Байконура, успешно пристыковался к станции. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

Стыковка была произведена в автоматическом режиме под контролем российского Центра управления полетами и космонавтов на борту корабля и станции. На борту «Союз МС-06» находятся члены миссии МКС-53/54: россиянин Александр Мисуркин (капитан корабля), а также бортинженеры — астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. С космодрома Байконур корабль стартовал в 00:17 мск.

На борту МКС новых членов экипажа встречают космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства, итальянец Паоло Несполи. Они прилетели на станцию в июле и должны пробыть на ней до октября.





Видео: Телестудия Роскосмоса

Ранее, 11 сентября, экипаж МКС был вынужден временно перейти в укрытие из-за мощной вспышки на Солнце. Связанный с ней всплеск излучения угрожал безопасности космонавтов.