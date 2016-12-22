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Директором по коммуникациям в Белом доме стала 28-летняя экс-модель
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Директором по коммуникациям в Белом доме стала 28-летняя экс-модель
Политика, 08:14
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Директором по коммуникациям в Белом доме стала 28-летняя экс-модель

Новым директором по коммуникациям в администрации президента США назначена 28-летняя Хоуп Хикс, бывшая модель Ralph Lauren. Об этом сообщает The New York Times. 

Информацию об этом в своем Twitter также подтвердила личный помощник Трампа Мадлен Вестерхаут. «Рада приходу Хоуп Хикс! Она будет выполнять фантастическую работу в роли директора по коммуникациям в Белом доме!», — написала она.

Еще одним новым назначением в администрации Белого дома стал приход Мерседес Шлапп на должность директора по стратегическим коммуникациям. ранее она работала политическим обозревателем и сотрудничала с телеканалом Fox News.

Хоуп Хикс до своего официального утверждения с 16 августа выполняла роль временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого дома. После ее прихода в Белом доме пообещали «в приемлемые сроки» назвать имя человека, который займет этом место на постоянной основе.

Хикс является давней соратницей Трампа и работает в его команде с момента президентской кампании. В 2016 году в предвыборном штабе она отвечала за связи с общественностью. В политику она пришла из модельного бизнеса: до начала общественной карьеры она работала моделью в Ralph Lauren, откуда позднее перешла в сферу PR и коммуникаций. С 2012 года она работала в компании по связям с общественностью Hiltzik Strategies, где одним из ее клиентов была дочь Трампа Иванка. Позднее, в 2014 году, она перешла в девелоперское и отельное подразделение Trump Organisation директором по связям с общественностью.

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С весны этого года Хикс стала четвертым руководителем службы коммуникаций Белого дома. Ранее этот пост занимали Майк Дубке и Энтони Скарамуччи (оба ушли в отставку), а также Шон Спайсер (был временно исполняющим обязанности). При этом Скарамуччи, который был последним официально назначенным директором по коммуникациям, успел проработать на этой должности только 10 дней. 

Теги: США , Белый дом , модель
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