СК завел дело по факту гибели четырех человек в ДТП в Магаданской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП с КамАЗом в Магаданской области, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.
Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.
В ходе следствия «будет дана юридическая оценка действиям лица, управлявшего автомобилем, а также действиям (бездействию) лиц из числа руководителей предприятия», говорится в сообщении.
Авария с КамАЗом произошла 8 сентября. Грузовик перевернулся на трассе в 60 км от поселка Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области. КамАЗ следовал по труднодоступной местности, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик опрокинулся. В результате происшествия погиб водитель и трое пассажиров автомобиля. Еще один человек пострадал, он был доставлен в больницу.