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«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Гавану
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«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Гавану
Общество, 05:31
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«Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Гавану

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила авиасообщение между Москвой и Гаваной, ранее приостановленное из-за обрушившегося на Кубу урагана «Ирма». Об этом ТАСС сообщили в представительстве компании в Гаване.

Рейсы из Москвы в Гавану и обратно, как ожидается, будут осуществляться по обычному расписанию с 13 сентября, пишет агентство. Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти возобновил работу днем 12 сентября. В этот же день открылся аэропорт Хуан Гуальберто Гомес в туристическом центре Варадеро, который расположен в 140 км к востоку от столицы Кубы, пишет ТАСС.

Представитель «Аэрофлота» рассказал, что рейс SU 0150 прилетел в Гавану в 15:27 по местному времени (22:27 мск). Для вывоза пассажиров направили более крупный борт, который вынужденно летел через столицу Норвегии Осло с посадкой для дозаправки, отметил он.

Рейс SU 0151 отправился в Москву в 18:20 по местному времени (01:20 мск). Скорее всего, самолет также совершит дозаправку в Осло, добавил представитель авикомпании. Всего из Гаваны в Москву 12 сентября вылетели порядка 300 человек, сказал он.​

По следам «Ирмы»: последствия урагана в Карибском бассейне Еще 5 фото
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«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Гавану и Майами ​из-за урагана «Ирма» 8 сентября. За день до этого он обрушился на Карибские острова. Власти Кубы заявили, что жертвами «Ирмы» в стране стали 10 человек.

В результате урагана на островах Сент-Бартелеми и Сен-Мартен, которые входят в состав французских территорий и находятся в Карбиском бассейне, погибли десять человек, еще 25 пострадали.

В субботу, 9 сентября, на Кубе из зоны активности урагана эвакуировали около 200 российских туристов.

Теги: Москва , "Аэрофлот" , Гавана , ураган «Ирма»
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