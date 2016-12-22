В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Общество, 00:21
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В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину, говорится в сообщении московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел в районе станции Электрогорск Горьковского направления Московской железной дороги, уточняется в сообщении. По предварительной информации, в 19:20 мск на перегоне станций «14 км — Электрогорск» электричка, следовавшая из Москвы в Электрогорск, сбила уроженку города 1972 года рождения.
По факту случившегося организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно — оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.