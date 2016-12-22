В Индии частично заблокировали «ВКонтакте» из-за игры «Синий кит»

В Индии российская социальная сеть «ВКонтакте» была заблокирована некоторыми интернет-провайдерами из-за суицидальной «онлайн игры «Синий кит». Об этом сообщает издание The Times of India.

Как отмечает газета, некоторые пользователи, пытаясь войти в социальную сеть видели сообщение, что URL-адрес заблокирован по решении «компетентного правительственного органа» или по распоряжению суда. Представители министерства электроники и информационных технологий подтвердили блокировку.

«Вконтакте» было заблокировано временно. Мы знаем, что там можно было поиграть в «Синего кита» в прошлом, и на данный момент мы пытаемся удостоверится не используется ли эта игра сейчас. Правоохранительные органы расследуют подозрительные случае суицида из-за «Синего кита». Мы проводим встречи с интернет-провайдерами и принимаем меры, чтобы предотвратить распространение угрозы «Синего кита» в Индии», — заявил официальный представитель министерства.

В беседе с РБК представитель «ВКонтакте» Евгений Красников заявил, что в компании знают о блокировке в Индии, но не могут раскрыть скольких пользователей она коснулась. «ВКонтакте последовательно соблюдает законодательства стран, в которых работает. В настоящее время наши юристы изучают правомерность подобных действий. Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов», — сказал РБК Красников.

Игра «Синий кит» и так называемые «группы смерти» стали активно обсуждаться в России после публикация расследования «Новой газеты», которое вышло в мае 2016 году. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года 130 подростков, которые состояли в этих группах, покончили с собой. С февраля 2017 года социальная сеть «ВКонтакте» стала блокировать страницы и публикации с тегами, которые связаны с «группами смерти».

В мае Следственный комитет связал рост самоубийств среди подростков с активностью «групп смерти» в социальных сетях. По данным СК, в 2016 году покончили с собой 720 детей, в то время как в 2015 году суицид совершили 504 несовершеннолетних, а в 2014 –м — «чуть более 400 детей». В МВД заявили, что с «группами смерти» связан лишь один процент подростковых суицидов.