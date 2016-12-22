Против сбившего мотоциклиста полковника полиции возбудили дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который насмерть сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Москве.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, 6 сентября нетрезвый полицейский, находившийся за рулем Ford Mondeo, столкнулся с мотоциклом марки Honda VER800 на эстакаде на Можайском шоссе. Водитель мотоцикла скончался на месте, полицейский был госпитализирован. После улучшения его состояния с ним будут проведены следственные действия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области утверждали, что подозреваемый — руководитель отдела полиции ГУ МВД России «Одинцовское». В ведомстве заявили, что если вина полицейского будет доказана, его уволят из правоохранительных органов.

Как сообщал телеканал «360», участником ДТП оказался полковник подмосковной полиции. По словам полицейского, мотоциклист стоял у отбойника, а потом выехал на дорогу, не посмотрев в боковое зеркало.