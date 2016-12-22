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На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс»
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На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс»
Политика, 16:34
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На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс»

С космодрома Плесецк в Архангельской области был произведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 «Ярс» шахтного базирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, пуск был произведен Ракетными войсками стратегического назначения. В оборонном ведомстве рассказали, что основной целью пуска была проверка надежности партии ракет такого же класса, что и «Ярс».

В министерстве отметили, что данные межконтинентальные баллистические ракеты оснащены разделяющейся головной частью. После пуска экспериментальные боевые блоки долетели в заданный район на полигоне «Кура», который находится на полуострове Камчатка. «Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме», — сказано в сообщении Минобороны.

PC-24 «Ярс» — это российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Она была разработана Московским институтом теплотехники (МИТ). Планируется, что «Ярс» заменит баллистические ракеты PC-18 и РС-20 и наряду с «Тополь-М» составит основу ударной группировки ракетных войск.

Как сообщали в Министерстве обороны, ракетные войска должны были получить 20 ракет «Ярс». В ведомстве отмечали, что к 2022 году арсенал российской армии должен на 100% состоять из современных ракетных комплексов.

В январе 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что поставки «Ярс» военному ведомству могут быть сорваны из-за тяжелой экономической ситуации. Кроме того, Подольский электромеханический завод не может вовремя поставить Московскому институту теплотехники оборудование для гидравлических систем пусковых установок «Ярса». Глава МИТа Сергей Никулин в своем письме заместителю гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимиру Артяковку попросил корпорацию развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. Никулин отметил, что на это может уйти 1,5 года.

Теги: Плесецк , баллистическая ракета , «Ярс»
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