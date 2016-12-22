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В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества
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В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества
Общество, 15:50
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В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества

В пассажирском терминале подмосковного аэропорта Жуковский произошло отключение электричества. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Жуковском уточнили, что задержек по приему или отправке рейсов не ожидается.

«Около 14:50 предположительно на одной из подстанций Летно-исследовательского института им.Громова произошла авария, в результате чего случилось временное отключение электроснабжения пассажирского терминала. Тут же были задействованы резервные мощности электроснабжения, которые полностью покрывают потребности терминала в электроснабжении», — сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы никаких отклонений в операционной деятельности аэропорта не произошло.

В сообщении на официальной странице аэропорта во «ВКонтакте» уточняется, что специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии. «Восстановление штатного электроснабжения ожидается в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, из Жуковского 12 сентября должны вылететь еще три самолета: в Минск, Худжанд и Бишкек. Кроме того, аэропорт должен принять четыре рейса.

На канале в YouTube портала Life было опубликовано видео из аэропорта, на котором видно, что в терминале нет света.

Теги: Московская область , Аэропорт , Жуковский
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