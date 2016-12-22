Силовики перекрыли канал поставки кокаина в Россию через Внуково

В понедельник, 11 сентября, сотрудники таможенной службы совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве задержали гражданина Эквадора, сообщил источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.

Собеседник из ГУ МВД по Москве рассказал, что 11 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Эквадора Ларреа Алехандро. «Его подозревают в организации канала поставки кокаина. Весной этого года представители организованно-преступной группировки провезли через таможню во Внуково 2 кг кокаина на самолете рейсом №417 Стамбул — Москва. Стоимость этой партии на рынке составляет $10 млн», — рассказал собеседник.

Другой источник, знакомый с материалами расследования, рассказал, что на след организованно-преступного сообщества оперативники вышли весной этого года, когда обнаружили тело другого гражданина Эквадора Мельчиабе Себастьяну. «В результате вскрытия судмедэксперты обнаружили в желудке мужчины около 80 г кокаина. Это стало началом расследования поставок наркотика из Эквадора в Россию», — рассказал собеседник РБК. Он также отметил, что в настоящее время оперативники пытаются установить других участников группировки.