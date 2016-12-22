РСПП отказался поддержать пенсионную «авторегистрацию»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил доработать инициативу ЦБ о введении «авторегистрации» в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), назвав текущую концепцию «перекладыванием проблем на работодателя».

«Нам эта идея пока не нравится, это очередное перекладывание затрат и проблем на работодателя. «Авторегистрацией» должна заниматься пенсионная система», — сказал РБК член правления РСПП Андрей Разбродин, добавив, что в РСПП готовят предложения по доработке новой инициативы ЦБ, которая вводит порядок «авторегистрации» граждан в системе индивидуального пенсионного капитала.

Концепция индивидуального пенсионного капитала предусматривает перечисление из зарплат граждан взносов на формирование пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах в размере до 6% зарплаты. Тариф взносов в Пенсионный фонд России в размере 22% от фонда оплаты труда при этом сохраняется.

Ранее разработчики модели ИПК предлагали ввести автоподписку граждан на пенсионные накопления, но впоследствии изменили схему участия в системе индивидуального пенсионного капитала после критики автоподписки со стороны Минтруда.

На прошлой неделе первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил об отказе от идеи автоподписки на индивидуальный пенсионный капитал и ее замене на авторегистрацию. Авторегистрация, по мнению ЦБ, должна будет проводиться на стороне работодателя путем уведомления работников. Регистрация в системе ИПК не будет интегрирована в трудовые договоры.

Индивидуальный пенсионный капитал — это новая часть пенсии россиян. По плану Центробанка и Минфина она будет введена вместо страховой части. Согласно идее, работник будет копить на пенсию из своей зарплаты.