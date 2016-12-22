Умер режиссер фильма «Никогда не разговаривай с незнакомцами» Питер Холл

Британский режиссер театра и кино, основатель Королевской шекспировской компании Питер Холл скончался в Лондоне в возрасте 86 лет, передает Би-би-си со ссылкой на представителя Национального театра.

Режиссер скончался в больнице лондонского Университетского колледжа в окружении родных и близких в понедельник, 11 сентября. Как сообщает издание, в 2011 году у Холла была диагностирована деменция.

О дате и месте похорон пока ничего не известно.

«Мы все стоим на плечах гигантов, а плечи Питера Холла держали на себе весь британский театр таким, каким мы его знали», — сказал нынешний директор Национального театра Великобритании Руфус Норрис, комментируя известие о смерти Холла.

«Мы все находимся у него в долгу. Его легендарное упорство и видение создали для нас всех необычайное и прочное наследие», — добавил Норрис.

Питер Холл — двукратный лауреат театральной премии «Тони», обладатель Специальной премии имени Лоуренса Оливье, командор ордена Британской империи.

В 1960 году на базе Шекспировского мемориального театра в Стратфорд-на-Эйвоне он основал Королевскую шекспировскую компанию, в которой сам стал художественным руководителем. В 1983 году поставил полный цикл из четырех эпических опер по средневековой поэме «Кольцо Нибелунга». Постановка была презентована на Байройтском оперном фестивале.

Холл также работал в кинематографии — самым известным его фильмом стал триллер «Никогда не разговаривай с незнакомцами» (1995) с Антонио Бандерасом и Ребеккой Де Морнэй. Всего режиссер снял более 15 картин. В трех Холл участвовал в качестве актера, в 17 — играл самого себя.