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«Почта России» откроет 50 отделений в «Пятерочках»
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«Почта России» откроет 50 отделений в «Пятерочках»
Бизнес, 14:02
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«Почта России» откроет 50 отделений в «Пятерочках»

«Почта России» планирует открыть около 50 небольших отделений в магазинах «Пятерочка», которыми управляет X5 Retail Group (в группу в том числе входят сети «Перекресток», «Карусель» и «Экспресс»). Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.

Как пояснил замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев, эксперимент по открытию таких окон пока распространяется только на Московский регион. Сейчас открыты только три подобных отделения, добавил он.

Кроме того «Почта России» обсуждает с ретейлерами возможность размешать торговые точки ретейлеров в самих отделениях почты.

Это не первая попытка «Почты России» кооперироваться с ретейлерами. Весной 2017 года стало известно о том, что «Почта России» планирует запустить дистанционную продажу продуктов через печатный товарный каталог в партнерстве с крупным российским ретейлером. Предложения о сотрудничестве тогда получили «Дикси» и «Лента».

Теги: X5 Retail Group , «Почта России» , «Пятерочка»
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