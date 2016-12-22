РЖД переименовали пассажирскую платформу Колхозная
Общество, 13:26
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РЖД переименовали пассажирскую платформу Колхозная
РЖД решили переименовать платформу Колхозная на Курском направлении в Московской области. Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Переименование произошло в соответствии с принципом, по которому названия платформам даются в соответствии с ближайшими населенными пунктами. Теперь Колхозная будет называться Молоди.
«На схемах пригородного сообщения ЦППК для удобства пассажиров будут указываться оба названия», — подчеркнули в ЦППК.