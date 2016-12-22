РЖД переименовали пассажирскую платформу Колхозная

РЖД решили переименовать платформу Колхозная на Курском направлении в Московской области. Об этом говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Переименование произошло в соответствии с принципом, по которому названия платформам даются в соответствии с ближайшими населенными пунктами. Теперь Колхозная будет называться Молоди.

«На схемах пригородного сообщения ЦППК для удобства пассажиров будут указываться оба названия», — подчеркнули в ЦППК.