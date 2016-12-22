Памятник оружейнику Михаилу Калашникову откроют в Москве 19 сентября

Памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову откроют в центре Москвы в День оружейника, 19 сентября. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) исполнительный директор организации Владислав Кононов, передает корреспондент РБК.

​По словам Кононова, монументу Калашникову от скульптора и народного художника России Салавата Щербакова «не было альтернатив». «Бывает так, что заказчик хочет работать с определенным архитектором. У нас был закрытый конкурс. Чемезов (генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Вместе с РВИО решил построить памятник. — РБК) хотел Салавата. Других участников не было», — рассказал он.

Автор памятника Салават Щербаков рассказал, что высотность монумента была скорректирована. Планируемая высота памятника, который будет установлен в День оружейника 19 сентября, составляет 9,8 м. «Памятник очень скромный», — отметил архитектор.

По его словам, возмущение его размерами — «признак непрофессионализма». «Калашников — человек из народа, вроде Платона Каратаева. Не хотелось делать пафосный монумент скромному человеку», — пояснил Щербаков. Автомат добавили как узнаваемый символ, чтобы не возникало сомнений, что это Калашников. «Не понимаю, почему кому-то это не нравится. Он же не стреляет из него», — добавил художник.

Монумент установят в сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в столице, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Установка стала возможной благодаря усилиям РВИО, Московской городской думы и «Ростеха», говорится в сообщении.

В декабре 2014 года «Ростех» вместе с РВИО решили построить памятник Михаилу Калашникову в Москве. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на Чемезова.

​В начале октября 2016 года Путин подписал указ «О праздновании 100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова». Оно будет отмечаться в 2019 году.

Министр культуры и председатель РВИО Владимир Мединский ​представил проект памятника президенту России Владимиру Путину во время посещения концерна «Калашников» в Ижевске 20 сентября 2016 года. После общество объявило о сборе денег на создание монумента.

Известный разработчик системы автоматического стрелкового оружия Михаил Калашников умер в Ижевске в конце декабря 2013 года. На момент смерти ему было 94 года. Инженера похоронили 27 декабря на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Сейчас памятники Михаилу Калашникову есть в Ижевске (на родине оружейного конструктора), на Федеральном военном мемориальном кладбище, в студенческом городке Ижевского государственного технического университета им. М.Т.Калашникова и на российской военной базе в Армении.